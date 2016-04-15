أبل تستعيد نحو طن من الذهب

كشفت شركة أبل في تقريرها البيئي السنوي عن استعادتها لنحو طن من الذهب، 2204 أرطال تحديدا، من خلال عمليات التدوير التي قامت بها العام الماضي.

ووفقا لآخر أسعار الذهب في الأسواق، فإن قيمة ما استعادته أبل من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر القديمة تقارب الـ40 مليون دولار.

كما كشف التقرير أن أبل حصلت أيضا على أكثر من 61 مليون رطل من الصلب والألمونيوم والزجاج ومعادن أخرى من خلال عمليات إعادة التدوير.

يذكر أن أبل تستخدم ما يقارب من 30 مليغرام من الذهب في كل هاتف ذكي من إنتاجها، أغلبها في الدوائر الكهربائية ومكونات داخلية أخرى، علما أن الشركة الأميركية تقوم بإعادة تدوير الملايين من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر سنويا، وهو ما يفسر هذه الكمية الكبيرة من المعادن.