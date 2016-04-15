Printed from www.AlQurtas.com
أبل تستعيد نحو طن من الذهب
15 Apr,2016
كشفت شركة أبل في تقريرها البيئي السنوي عن استعادتها لنحو طن من الذهب، 2204 أرطال تحديدا، من خلال عمليات التدوير التي قامت بها العام الماضي.
ووفقا لآخر أسعار الذهب في الأسواق، فإن قيمة ما استعادته أبل من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر القديمة تقارب الـ40 مليون دولار.
كما كشف التقرير أن أبل حصلت أيضا على أكثر من 61 مليون رطل من الصلب والألمونيوم والزجاج ومعادن أخرى من خلال عمليات إعادة التدوير.
يذكر أن أبل تستخدم ما يقارب من 30 مليغرام من الذهب في كل هاتف ذكي من إنتاجها، أغلبها في الدوائر الكهربائية ومكونات داخلية أخرى، علما أن الشركة الأميركية تقوم بإعادة تدوير الملايين من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر سنويا، وهو ما يفسر هذه الكمية الكبيرة من المعادن.