حسين كسار لـ"هنا بغداد": أكثر من 150 عائلة نازحة عادت إلى كبيسة بين أمس واليوم

أكد حسين كسار مسؤول اللجنة الامنية في ناحية الوفاء لـ"هنا بغداد" ان أكثر من 150 عائلة نازحة عادت إلى كبيسة بين امس واليوم وفق خطة لتنظيم العودة، وقال إن حجم الاضرار في ناحية كبيسة قليل، وإن الرمادي تشهد عودة تدريجية للحياة



ولفت كسار إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك أكثر من 450 عبوة ناسفة في مناطق هيت مضيفا إن أفواج طوارىء الشرطة جاهزة لمسك الارض في هيت، وقال إن الوجهة المقبلة ستكون بإتجاه الرطبة

كسار أشار من جهة ثانية إلى أن تجرير الرطبة سيفتج الطريق بين العراق والاردن وبين العراق وسوريا