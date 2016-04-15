من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

طرد القاعدة من عاصمة محافظة لحج

الجمعة 15 نيسان 2016
| 13:43
 
طرد القاعدة من عاصمة محافظة لحج
ابرز ما في هذا الخبر

سيطرت القوات الأمنية على المدينة بشكل كامل بعد مواجهات عنيفة بدأت صباح الجمعة
موجود أيضاً في:

انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة عدن، وذلك بعد ساعات على نجاح القوات الحكومية في طرد مسلحين متشددين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، من عاصمة محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن التفجير، الذي وقع في حي ريمي بالمنصورة، تسبب في أضرار بمبنى تابع لوزارة الخارجية ومبان أخرى، دون أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

والتفجير جاء بعد نجاح القوات الحكومية، مدعومة من مروحيات التحالف العربي بقيادة السعودية، في طرد مسلحي القاعدة من مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج المجاورة لمحافظة عدن.

وسيطرت القوات الأمنية على المدينة بشكل كامل بعد مواجهات عنيفة بدأت صباح الجمعة، وفق المصادر الأمنية التي أكدت، في الوقت نفسه، اعتقال العشرات من المسلحين المتشددين.

وكانت تنظيمات متشددة قد عمدت إلى شن هجمات في مناطق عدة بالمحافظات الجنوبية، بعد أن نجحت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، بدعم من التحالف، في تحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح.

 
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني