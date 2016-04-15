طرد القاعدة من عاصمة محافظة لحج

انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة عدن، وذلك بعد ساعات على نجاح القوات الحكومية في طرد مسلحين متشددين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، من عاصمة محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن التفجير، الذي وقع في حي ريمي بالمنصورة، تسبب في أضرار بمبنى تابع لوزارة الخارجية ومبان أخرى، دون أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

والتفجير جاء بعد نجاح القوات الحكومية، مدعومة من مروحيات التحالف العربي بقيادة السعودية، في طرد مسلحي القاعدة من مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج المجاورة لمحافظة عدن.

وسيطرت القوات الأمنية على المدينة بشكل كامل بعد مواجهات عنيفة بدأت صباح الجمعة، وفق المصادر الأمنية التي أكدت، في الوقت نفسه، اعتقال العشرات من المسلحين المتشددين.

وكانت تنظيمات متشددة قد عمدت إلى شن هجمات في مناطق عدة بالمحافظات الجنوبية، بعد أن نجحت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، بدعم من التحالف، في تحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح.