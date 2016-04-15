بوتين يستقبل عباس ونتنياهو

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين المقبل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الـ21 من نيسان الجاري، وسيناقش الرئيسان الروسي والفلسطيني في موسكو آفاق العملية التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية، وينتظر أن يناقش الطرفان خطوات مشتركة لتوسيع مجمل التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين التجاري الاقتصادي والإنساني”

كما سيناقش بوتين مع نتنياهو مسائل التعاون الثنائي، وسيتبادلان الآراء بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية، وبالدرجة الأولى حالة وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى الوضع في سوريا