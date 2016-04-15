النظام يحارب النصرة وداعش على جبهات عدّة في حلب

تخوض قوات النظام السوري اليوم، معارك على جبهات عدة ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة على حد سواء في محافظة حلب في شمال البلاد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد أنّ "معارك عنيفة تدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها وتنظيم داعش شرق خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي"، مشيرا الى أنّ النظام يسعى لاستعادة مناطق عدة استولى عليها التنظيم أمس قرب خناصر.

وسبق للجيش السوري أن استعاد نهاية شباط الماضي بلدة خناصر الواقعة على طريق الامداد الوحيدة التي تربط حلب بسائر المناطق الخاضعة له بعد يومين من سيطرة داعش عليها.





وعلى جبهة أخرى، تدور اشتباكات بين قوات النظام من جهة وجبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في حندرات الواقعة شمال حلب، وذلك بالتزامن مع قصف للطائرات الحربية السورية ضد مواقع جبهة النصرة.

وبحسب المرصد، أسفرت الاشتباكات عن مقتل "14 عنصرا من قوات النظام و20 مقاتلا من جبهة النصرة وحلفائها".

وفي ريف حلب الجنوبي، تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام وجبهة النصرة في محيط بلدة العيس الاستراتيجية المطلة على طريق حلب دمشق الدولي.