حملة الاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي انطلقت... والمنافسة حامية بين كاميرون وجونسون

تنطلق اليوم الحملة الرسمية للاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وتعدّ هذه الحملة المشاورة الأولى للبريطانيين بشأن أوروبا منذ عام 1975، وتأتي قبل عشرة أسابيع من التصويت.

وحددت اللجنة الانتخابية الاربعاء الحملتين الرسميتين اللتين ستتنافسان حتى 23 حزيران، في حين تشير استطلاعات الرأي الى منافسة حامية بين المعسكرين بينما تناولت المفاوضات خصوصا الاقتصاد والهجرة ولم يبد البريطانيون خارج الساحة السياسية باستثناء قلة منهم، أي موقف علني حول هذه القضية.

الحملة الأولى هي "صوت مع الانسحاب" (فوت ليف) أي الحملة الرسمية للمؤيدين لمغادرة الاتحاد ويقودها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يؤيّد البقاء في كتلة الدول ال28 ويدافع في الوقت نفسه عن "الوضع الخاص" الذي تتمتع به المملكة المتحدة داخل الاتحاد وتفاوض بشأنه في شباط مع شركائها الاوروبيين.

أماّ الحملة الثانية فهي "حملة البقاء" (ذي اين كامبين) للمؤيدين للبقاء في الاتحاد، وهي بقيادة رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي يتمتع بشعبية كبيرة وينوي اقناع البريطانيين بان المستقبل سيكون زاهرا بانهاء المعاملات الادارية الاوروبية.

وهذا التعيين الرسمي يسمح لكل حملة بانفاق سبعة ملايين جنيه استرليني (8,7 ملايين يورو) كحد أقصى بينما لا يحق للمجموعات الأخرى انفاق أكثر من 700 ألف جنيه كل منها.

ويدعم موقف كاميرون المؤيّد للبقاء في الاتحاد الأوروبي أحزاب عدّة منها حزب العمال، اضافة الى صندوق النقد الدولي الذب اعتبر أنّ خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي "يمكن ان يسبب اضرارا خطيرة اقليمية وعالمية عبر الاخلال بالعلاقات التجارية القائمة".

بالمقابل تلقى حملة "فوت ليف" مشارك أحزاب عدة ودعمها من 128 نائبا محافظا وقد فرضت نفسها متقدمة على الحركة التي يدعمها زعيم حزب الاستقلال (يوكيب) نايجل فاراج المشكك في الوحدة الاوروبية.

وفي استطلاع للرأي اجراه جامعيون في مشروع "ماذا تفكر المملكة المتحدة؟" (وات يو كاي ثينكس) تبين ان كل من الجانبين يلقى خمسين بالمئة من تأييد الناخبين.

