قمة اسطنبول تدين اعمال “حزب الله” والتدخلات الإيرانية.. وروحاني ينسحب

دان البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول إدانة حزب الله بتهم دعم الإرهاب وزعزعة استقرار الدول الأعضاء.

كما دانت القمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

ورفض البيان الختامي التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، وأعمال حزب الله الإرهابية في سوريا واليمن والبحرين والكويت.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في اختتام القمة إن البيان الختامي للقمة شمل أكثر من 200 قرار.

واختتمت القمة الإسلامية الثالثة عشرة أعمالها، الجمعة، في اسطنبول بالتأكيد على ضرورة محاربة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وعلى أهمية التحالف العسكري الإسلامي بقيادة السعودية في مواجهة خطر الإرهاب.

وخلال القمة، أكد الملك سلمان، أهمية الوقوف وقفة جادة لمنع الطائفية ومنع التدخلات في شؤون المنطقة.

وتميزت القمة بثقـل وعدد الزعماء والقادة المشاركين فيها.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، الرئيس الإيراني حسن روحاني غادر القمة الإسلامية لإدانتها إيران و”حزب الله”.