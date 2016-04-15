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هيثم الجبوري: عهد نواب التغيير سيرقى الى أعلى درجات التفاهم
15 Apr,2016
دعا المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري كل سفارات الدول في بغداد الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق كذلك دعا المحكمة الاتحادية الى عدم استقبال السياسين او تقبل الضغوطات الخارجية وان تنصت لصوت القانون وارادة الجماهير
وكان الجبوري قد رأى أنّ عهد نواب التغيير سيرقى الى أعلى درجات التفاهم لأنهم سيجتمعون بعنوان العراق الواحد وتوفير الخدمات والأمان للشعب العراقي.
كما اعتبر أنّ مايحدث اليوم من ازاحة لرموز المحاصصة والولاءات الدولية على حساب المصلحة الوطنية سيكون درساً في الديمقراطية السلمية تدرسه باحترام مدارس الدول المتقدمة.