هيثم الجبوري: عهد نواب التغيير سيرقى الى أعلى درجات التفاهم

دعا المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري كل سفارات الدول في بغداد الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق كذلك دعا المحكمة الاتحادية الى عدم استقبال السياسين او تقبل الضغوطات الخارجية وان تنصت لصوت القانون وارادة الجماهير

وكان الجبوري قد رأى أنّ عهد نواب التغيير سيرقى الى أعلى درجات التفاهم لأنهم سيجتمعون بعنوان العراق الواحد وتوفير الخدمات والأمان للشعب العراقي.

كما اعتبر أنّ مايحدث اليوم من ازاحة لرموز المحاصصة والولاءات الدولية على حساب المصلحة الوطنية سيكون درساً في الديمقراطية السلمية تدرسه باحترام مدارس الدول المتقدمة.