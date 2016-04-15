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خاص- بالصور- للمرة الأولى: العراقيون يخرجون عن صمتهم... ويعتصمون أمام السفارة الايرانية
15 Apr,2016
_خاص- القرطاس نيوز _
لأول مرة منذ انطلاق الشرارة الاولى للتظاهرات الاحتجاجية، خرج العراقيون عن صمتهم حيال التدخل الايراني في شؤون بلادهم الداخلية ونظموا تظاهرات في محيط السفارة الايرانية في بغداد مرددين شعارات تندد بالوجود الايراني في العراق منها : "بغداد حرة حرة... سليماني اطلع بره"..
التظاهرات امام السفارة الايرانية ليست المحطة الوحيدة اليوم فقد خرج أنصار التيار الصدري وحلفاؤهم في تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير مجددين المطالبة بالاصلاح، ومؤكّدين دعمهم للنواب المعتصمين داخل البرلمان.
كذلك، تقدّم عشرات المتظاهرين الى أمام بوابة مجلس الوزراء، وقطع عدد منهم جسر السنك واضعين نصب أعينهم الوصول الى امام البرلمان حيث يعتصم النواب.
وعند وصول المتظاهرين، خرج عدد من النواب المعتصمين لملاقاتهم عند بوابة مجلس النواب، بينهم المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري.
التظاهرات لم تقتصر فقط على ساحة التحرير، ففي محافظة النجف، احتشد الآلاف مطالبين بالاصلاح الكامل