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وفد أوروبي الى ايران لتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية معها

الجمعة 15 نيسان 2016
| 17:39
 
وفد أوروبي الى ايران لتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية معها
ابرز ما في هذا الخبر

استئناف العمل مع ايران بات ممكنا
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بعد توقيع الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي في تموز الماضي، وفي اطار المساعي لاحياء التعاون مع طهران في مجالات الطاقة والهجرة، يعتزم وفد يضم عددا من المفوضين الأوروبيين وعلى رأسه وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني زيارة ايران السبت. 
بالاضافة الى موغيريني، سيضم الوفد سبعة مفوضين بينهم الزابييتا بينكوفسكا (الصناعة) وفيوليتا بولك (النقل) وميغيل ارياس كانييتي (المناخ والطاقة). 
 ويأمل الاتحاد الاوروبي أن تسعى طهران الى التأثير بشكل ايجابي في النزاع القائم في سوريا وفي اليمن. 
 
وكان مسؤول أوروبي اعتبر مطلع الأسبوع أنّ "استئناف العمل مع ايران بات ممكنا"، مذكرا بأن الاتفاق حول البرنامج النووي "فتح الطريق لتوسيع نطاق العلاقات" بين الاتحاد وطهران، مضيفا انّ "ايران تريد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ونحن مستعدون للعب دور داعم". 
وتتعلق بداية تطبيع العلاقات خصوصا بالتجارة والاستثمار، المجالان اللذان تنافس فيهما الشركات الاوروبية نظيراتها الاميركية. 
من جهة أخرىأوضح المسؤول نفسه أنّ الغاز والنفط اللذين تملك ايران ثاني ورابع احتياطي عالمي منها، يشكلان "بالتأكيد مجالات للتعاون" بينما يسعى الاتحاد الاوروبي الى تنويع مصادره للطاقة التي يعتمد فيها حتى الآن على روسيا. 
وفيما يمر الاتحاد الأوروبي بازمة هجرة غير مسبوقة يشدد بعض القادة على ضرورة التعاون بشكل أفضل مع ايران بشأن ثلاثة ملايين افغاني لجأوا اليها ويعيشون في ظروف صعبة. 
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