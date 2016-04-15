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مصافحة تاريخية بين رئيس وزراء الهند والأمير ويليام

الجمعة 15 نيسان 2016
| 18:09
 
مصافحة تاريخية بين رئيس وزراء الهند والأمير ويليام
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هذه الزيارة التي تعد الأولى للأميرين الى الهند ستنتهي يوم غد السبت
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قبل يومين من انتهاء زيارتهما الملكية الى الهند، لبى الأمير ويليام  وزوجته الدوقة كيت ميدلتون دعوة الى مأدبة غداء خاصة أقامها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على شرفهما في قصر حيدر آباد في نيودلهي.

تضمن الغداء 4 أطباق نباتية وغير نباتية، ورافق المأدبة عزف للموسيقي الكلاسيكي الهندي الشهير راهول شارما على آلة السنطور، وهي آلة وترية شبيهة بآلة القانون، قبل أن يختتم عزفه بموسيقى أغنية فريق البيتلز الكلاسيكية Let it be.

وفي حدث طريف استحوذ على اهتمام كافة وسائل الإعلام كونه الأغرب في تاريخ العلاقات والبروتوكلات السياسية، ترك رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بصمات أصابعه على يد ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام أثناء مصافحته له، في دلالة واضحة على الإستعمار البريطاني للهند.

وارتدت الدوقة خلال الزيارة فستاناً أخضر اللون بينما ارتدى الأمير بدلة سوداء وربطة عنق.
يشار الى ان هذه الزيارة التي تعد الأولى للأميرين الى الهند، ستنتهي يوم غد السبت، ومن المتوقع أن تكون الزيارة التالية عائلية برفقة طفليهما جورج وشارلوت.
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