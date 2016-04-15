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هيثم الجبوري يهدد بكشف أسماء السياسيين الذين لجأوا الى دول لعرقلة الاصلاحات
15 Apr,2016
هدد المتحدث باسم النواب المعتصمين داخل البرلمان النائب هيثم الجبوري بكشف "أسماء بعض السفارات النفاذة بالتدخل بالشأن العراقي والسياسيين الذين يلجئون اليها كمحاولة فاشلة لعرقلة الاصلاحات التي ينفذها النواب المعتصمون مع صوت المتظاهرين".
الجبوري أضاف أنّ "الثورة البيضاء التي ينفذها النواب المعتصمون ستحول رموز سياسية سرقت الارض والنفط باسم القومية والطائفية إلى " اقزام " وأن تصريحات البرزاني الأخيرة ضد المعتصميبن ماهي الا جعجعة فارغة".