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وزيرة النقل البلجيكية تستقيل بسبب ثغرات في أمن المطار

الجمعة 15 نيسان 2016
| 19:01
 
وزيرة النقل البلجيكية تستقيل بسبب ثغرات في أمن المطار
ابرز ما في هذا الخبر

الوزيرة نفت تلقيها تقريراً من اللجنة الاوروبية يحذر منذ نيسان 2015 بأن لا وسائل مالية كافية لدى الأجهزة البلجيكية لقيام بعمليات التفتيش الضرورية في المطارات
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قدمت وزيرة النقل البلجيكية الليبرالية جاكلين غالان استقالتها بعد أن اتهمتها المعارضة بإهمال تقارير حذرت من "ثغرات خطيرة" في أمن مطارات بلجيكا، حسبما أوردت وكالة "بلغا" نقلاً عن مصادر رسمية.

وأعلن رئيس الوزراء شارل ميشال ان الملك فيليب وافق على الاستقالة، بحسب الوكالة.
وكانت الوزيرة نفت تلقيها تقريراً من اللجنة الاوروبية يحذر منذ نيسان 2015 بأن لا وسائل مالية كافية لدى الأجهزة البلجيكية لقيام بعمليات التفتيش الضرورية في المطارات، إلا أن رئيس إدارة وزارتها ناقض أقوالها.
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