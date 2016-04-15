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هكذا ستواجه صحيفة "نيويورك تايمز" الأزمات التي تعصف بالصحافة!

الجمعة 15 نيسان 2016
| 19:17
 
هكذا ستواجه صحيفة "نيويورك تايمز" الأزمات التي تعصف بالصحافة!
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الصحيفة تعتزم استثمار 50 مليون دولار خلال ثلاث سنوات لتطوير محتواها الرقمي خارج الولايات المتحدة
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في اطار المساعي التي تبذلها وسائل الاعلام لجذب القرّاء وزيادة ايراداتها الخارجية في ظلّ الأزمة التي يشهدها القطاع في العالم، أكّدت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، عزمها استثمار 50 مليون دولار خلال ثلاث سنوات لتطوير محتواها الرقمي خارج الولايات المتحدة، و "لفرض نفسها لاعبا اساسيا في قطاع الاعلام وصناعة الرأي في العالم"، وفق تعبير مدراء الصحيفة في بيان.

وكشف المدراء الثلاثة للصحيفة وهم الناشر ارثر سولزبربرغ جونيور والمدير العام مارك تومسون والمدير التنفيذي دين باكويت أنهم أكدوا للموظفين في "نيويورك تايمز" ان "النمو الدولي سيكون الاولوية التحريرية والتجارية للمجموعة"، مشيرين الى أنّ التركيز بات مصبوبا على المضامين الالكترونية، ومتوقعين "تحقيق نتائج أفضل بكثير من خلال اشراك القراء غير الاميركيين على نحو افضل والكتابة من اجلهم وعنهم في آن معا".

وقالوا إنّ "نوعية التغطية الدولية للصحيفة وعمقها مصدر فخر منذ زمن طويل وقد جذب ذلك عشرات ملايين القراء الدوليين. لكن محتوانا الالكتروني لا يزال معدا بشكل رئيسي للقراء الاميركيين، لا نزال بعيدين عن تحقيق امكاناتنا بجذب قراء من خارج سوقنا المحلية".

وتضم الصحيفة العريقة عددا كبيرا من العاملين في اسرتها التحريرية لكن على رغم العدد الكبير من الصحافيين فيها تجد "نيويورك تايمز" صعوبة في الانتقال الى العصر الرقمي والاستحواذ على قاعدة عريضة في اوساط القراء الدوليين في ظل المنافسة الكبيرة مع الصحف المنشورة حصرا عبر الانترنت.

وقد أطلقت الصحيفة في كانون الثاني نسختها الالكترونية باللغة الاسبانية غير أن قادتها ألمحوا في بيانهم الاخير الى ان التغييرات المتوقعة ستكون اوسع بكثير.

وسجل عدد المشتركين بالنسخة الرقمية لصحيفة "نيويورك تايمز" ارتفاعا بنسبة 20 % خلال عام ليصل الى 1,09 مليون في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2015. وقد وفرت الاعلانات على مواقعها 24 % من اجمالي المداخيل الاعلانية في المدة نفسها.
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