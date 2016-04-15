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النجيفي يؤكد موقفه الثابت في دعم الاصلاحات، واحترام الدستور والقوانين النافذة

الجمعة 15 نيسان 2016
| 19:38
 
النجيفي يؤكد موقفه الثابت في دعم الاصلاحات، واحترام الدستور والقوانين النافذة
ابرز ما في هذا الخبر

شدد النجيفي أن الضرورة والموقف الوطني المسؤول يقتضيان الدفاع عن الديمقراطية والدفاع عن الدستور ورفض أية محاولة تتجاوز الأعراف والمعايير التي أقرها الدستور والقوانين والأنظمة
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اكّد رئيس ائتلاف متحدون أسامة عبد العزيز النجيفي خلال استقباله الموفد الرئاسي للتحالف الدولي برت ماكغورك والسفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز موقفه الثابت في دعم الاصلاحات، واحترام الدستور والقوانين النافذة والأنظمة المعتمدة لأنها عماد العملية الديمقراطية ودونها سينزلق البلد إلى الفوضى وضرب مصالح الناس وأهدافهم .
وأشار النجيفي إلى أن الأزمة امتداد للتعثر والمخالفات التي رافقت عملية الاصلاحات والتي لم تستطع اقناع الشعب بحدوث اصلاح حقيقي ، فضلا عن الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها العميقة .
وشدد النجيفي أن الضرورة والموقف الوطني المسؤول يقتضيان الدفاع عن الديمقراطية والدفاع عن الدستور ورفض أية محاولة تتجاوز الأعراف والمعايير التي أقرها الدستور والقوانين والأنظمة ، لذلك فهو يدافع عن رئاسة البرلمان وعن الدكتور سليم الجبوري على وفق قاعدة الدفاع عن الشرعية والدولة واستمرار العملية السياسية .
وتحدث في الاجتماع برت ماكغورك وستيوارت جونز وأشارا إلى تأييدهما لرؤية السيد النجيفي وآرائه ، وأشادا بمواقفه وأسلوبه القيادي المميز ، وأكدا أن الولايات المتحدة الأميركية مع الدستور والشرعية والدولة ، وهي ترفض أي مساس بالشرعية ، ووصفا ما حدث في مجلس النواب بأنها عملية غير شرعية وهي ضد الدستور والأنظمة ، وأميركا والمجتمع الدولي يرفضون أي تغيير يتجاوز الأساليب الديمقراطية والدستور .
ودعا ماكغورك وجونز إلى استمرار التواصل مع النجيفي واصفين موقفه بأنه جزء أساسي في المحافظة على الدستور والدولة .
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