خاص- بالفيديو: زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان... شاهدوا حجم الدمار

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العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني