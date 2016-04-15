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خاص- بالفيديو: زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان... شاهدوا حجم الدمار

الجمعة 15 نيسان 2016
| 19:37
 
ابرز ما في هذا الخبر

خاص- القرطاس نيوز
هزّ زلزال بلغت قوته 6,5 درجات، جنوب غرب اليابان مساء الخميس، راح ضحيّته تسعة أشخاص على الأقل وأصيب مئات آخرون بجروح.
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