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كيري: واشنطن كان يمكنها اسقاط الطائرة الروسية في البلطيق

الجمعة 15 نيسان 2016
| 19:51
 
كيري: واشنطن كان يمكنها اسقاط الطائرة الروسية في البلطيق
ابرز ما في هذا الخبر

الولايات المتحدة كان في امكانها اسقاط الطائرة الروسية التي حلقت فوق مدمرة أميركية كانت تبحر في المياة الدولية لبحر البلطيق قبالة قاعدة كالينينغراد

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صرّح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم، بأن الولايات المتحدة "كان في امكانها، وفق قواعد الاشتباك، اسقاط الطائرة الروسية التي حلقت فوق مدمرة أميركية كانت تبحر في المياة الدولية لبحر البلطيق قبالة قاعدة كالينينغراد الروسية".

وكانت قيادة القوات الاميركية في اوروبا (يوكوم) قالت ان "المدمرة "دونالد كوك" كانت في المياه الدولية لبحر البلطيق قبالة جيب كالينينغراد الروسي، عندما حلقت فوقها مرات عدة الاربعاء طائرتان روسيتان من طراز "سوخوي-24" هبطت احداهما الى ارتفاع يقل عن 9 امتار عن السفينة كما لو انها تشن "هجوما وهميا".

وردا على وزارة الدفاع الأميركية التي نددت بعمليات التحليق "العدائية"، نفت روسيا أمس أي استفزاز من طائراتها.

وعبّر كيري في تصريحات لشبكة "سي ان ان" بقسمها الناطق بالاسبانية في ميامي أمس عن اعتراضه الشديد على ذلك، وقال "نندد بهذا النوع من السلوك. انه لا ينم عن وعي. وبموجب قواعد الاشتباك كان يمكن اسقاط الطائرة"، مضيفا: "يجب ان يفهم الناس انها قضية خطيرة وان الولايات المتحدة لن تسمح بترهيبها في عرض البحر".

كما قال كيري: "ابلغنا الروس بالخطر الذي يمثله ذلك، ونأمل ألا يتكرر بعد الآن". 
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