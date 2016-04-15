ألمانيا تكشف ارتباط فتاة طعنت شرطيا بداعش

كشفت النيابة الاتحادية الألمانية، أن الفتاة الألمانية المغربية الأصل التي طعنت شرطيا في شباط الماضي مرتبطة بتنظيم داعش المتطرف.

وكانت صفية س (15 عاما) استلت سكينا وطعنت به شرطيا في هانوفر شمالي ألمانيا، واستطاع الشرطي السيطرة عليها على الرغم من إصابته بجروح خطيرة.

ولم تكشف السلطات عن اسم صفية كاملا تبعا لقواعد الخصوصية.

وأظهرت نتائج التحقيق التي ذكرتها النيابة، أن صفية التزمت منذ تشرين الثاني2015 على الأقل بـ" العقيدة الجهادية المتطرفة لتنظيم داعش الإرهابي"، كما كانت على اتصال عبر الإنترنت بـ"مقاتل من التنظيم في سوريا".

وأصدرت السلطات الخميس أمرا بحبس هذه الفتاة، ووجهت إليها تهمة محاولة القتل والضرب والتسبب بجروح، وتقديم دعم إلى تنظيم إرهابي أجنبي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وذكرت النيابة الاتحادية أن والدة صفية أعادت ابنتها من إسطنبول إلى ألمانيا في كانون الثاني الماضي، حيث يعتقد أن صفية التقت باثنين من عناصر تنظيم داعش.