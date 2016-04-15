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الجسر الرابط بين مصر والسعودية: 5 سنوات من العمل بكلفة خيالية!

الجمعة 15 نيسان 2016
| 20:12
 
الجسر الرابط بين مصر والسعودية: 5 سنوات من العمل بكلفة خيالية!
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سيتم الاستفادة من موقع جزيرتي تيران وصنافير في إقامة الجسر البري
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أوضح مسؤول سعودي اليوم أن تكلفة الجسر الذي يربط السعودية ومصر، المعلن عنه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر الأسبوع الماضي، تقدر بـ 5 مليارات دولار.

وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أنّه "سيتم الاستفادة من موقع جزيرتي تيران وصنافير في إقامة الجسر البري الذي أطلق علية جسر الملك سلمان"، مضيفا أنّه "من شأن إقامة الجسر الذي سيستغرق بناؤه نحو خمس سنوات، أن يساهم مباشرة في نجاح مشروع "منطقة تجارة حرة في سيناء" ومشاريع محور قناة السويس اللوجستية، ورفع التبادل التجاري بين قارتي آسيا وإفريقيا".

كان العاهل السعودي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقامة جسر بري يربط بلاده مع مصر، وهو أول رابط عربي عربي بين قارتي آسيا وإفريقيا منذ احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948.

خاص- بالفيديو: زيارة الملك سلمان مصر تتوج 90 عاما من العلاقات الثنائية بجسرٍ برّي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا

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