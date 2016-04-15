Printed from www.AlQurtas.com
الجسر الرابط بين مصر والسعودية: 5 سنوات من العمل بكلفة خيالية!
15 Apr,2016
أوضح مسؤول سعودي اليوم أن تكلفة الجسر الذي يربط السعودية ومصر، المعلن عنه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر الأسبوع الماضي، تقدر بـ 5 مليارات دولار.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أنّه "سيتم الاستفادة من موقع جزيرتي تيران وصنافير في إقامة الجسر البري الذي أطلق علية جسر الملك سلمان"، مضيفا أنّه "من شأن إقامة الجسر الذي سيستغرق بناؤه نحو خمس سنوات، أن يساهم مباشرة في نجاح مشروع "منطقة تجارة حرة في سيناء" ومشاريع محور قناة السويس اللوجستية، ورفع التبادل التجاري بين قارتي آسيا وإفريقيا".
كان العاهل السعودي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقامة جسر بري يربط بلاده مع مصر، وهو أول رابط عربي عربي بين قارتي آسيا وإفريقيا منذ احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948.