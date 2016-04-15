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الجعفري: قدمنا لدي ميستورا تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة

الجمعة 15 نيسان 2016
| 20:33
 
الجعفري: قدمنا لدي ميستورا تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة
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وصف الجعفري اجتماعه بدي ميستورا بأنّه "بناء ومثمر"
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لفت رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات السلام بجنيف بشار الجعفري الى أنّ "التركيز خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفين دي ميستورا اليوم انصب على تقديم تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة الصادرة في الجولة السابقة من المباحثات.

وقال الجعفري للصحفيين بعد اجتماع دام قرابة الساعتين ونصف مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إنه لا يوجد الكثير مما يمكن قوله الآن، رافضا تلقي أي أسئلة.

ووصف الجعفري الاجتماع بأنه "بناء ومثمر" وقال إن وفده سلم دي ميستورا تعديلات على 12 من المبادئ الأساسية العامة التي تم وضعها في الجولة السابقة من المفاوضات مضيفا أنه يأمل في بحث تلك التعديلات مع الأمم المتحدة يوم الاثنين.
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