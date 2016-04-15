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فرنسا تغلق مئات المواقع بعد هجمات باريس

الجمعة 15 نيسان 2016
| 20:48
 
فرنسا تغلق مئات المواقع بعد هجمات باريس
ابرز ما في هذا الخبر

قال ألكسندر ليندن، أمين المظالم في مفوضية الخصوصية، أنه منح الضوء الأخضر لإغلاق المواقع الإلكترونية باستثناء موقع صوّر عشرات القتلى على أيدي المهاجمين داخل مسرح باتكلان
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استهدفت الشرطة الفرنسية مئات المواقع الإلكترونية التي يشتبه في أنها "تحرض أو تمجد الأعمال الإرهابية" بعد هجمات باريس، فأغلقت بعضها وحجبت البعض الآخر.
وقالت المنظمة الفرنسية المسؤولة عن مراقبة إغلاق المواقع الإلكترونية، إن أكثر من 1000 قطعة من المحتوى الإلكتروني أزيلت من محركات البحث، ونحو 400 موقع إلكتروني أمر برفعها من على الشبكة العنكبوتية، وأن 68 موقعا منع الوصول إليها منذ تشرين الثاني الماضي.
وقال ألكسندر ليندن، أمين المظالم في مفوضية الخصوصية، أنه منح الضوء الأخضر لإغلاق المواقع الإلكترونية باستثناء موقع صوّر عشرات القتلى على أيدي المهاجمين داخل مسرح باتكلان.
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