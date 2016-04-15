أوضاع سوريا وليبيا وأوكرانيا بين وزيري خارجية فرنسا وروسيا





وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومين نادال أنّ "الزيارة الأولى للوزير إلى موسكو ستجري الثلاثاء"، مشيرا الى أنّ

إيرولت ينوي خلال زيارته موسكو أن يبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأوضاع في سوريا وليبيا وأوكرانيا وغيرها من المسائل المهمة.



وأضاف أن فرنسا قلقة بشأن انتهاك نظام الهدنة في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوزير الفرنسي سيبحث في موسكو المراحل القادمة من عملية تنفيذ اتفاقات مينسك.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان مارك إيرولت سيزور موسكو يفي 19 نيسان الجاري لبحث أوضاع سوريا وليبيا وأوكرانيا وغيرها.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومين نادال أنّ "الزيارة الأولى للوزير إلى موسكو ستجري الثلاثاء"، مشيرا الى أنّإيرولت ينوي خلال زيارته موسكو أن يبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأوضاع في سوريا وليبيا وأوكرانيا وغيرها من المسائل المهمة.وأضاف أن فرنسا قلقة بشأن انتهاك نظام الهدنة في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوزير الفرنسي سيبحث في موسكو المراحل القادمة من عملية تنفيذ اتفاقات مينسك.

