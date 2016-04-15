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أوضاع سوريا وليبيا وأوكرانيا بين وزيري خارجية فرنسا وروسيا
15 Apr,2016
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان مارك إيرولت سيزور موسكو يفي 19 نيسان الجاري لبحث أوضاع سوريا وليبيا وأوكرانيا وغيرها.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومين نادال أنّ "الزيارة الأولى للوزير إلى موسكو ستجري الثلاثاء"، مشيرا الى أنّ
إيرولت ينوي خلال زيارته موسكو أن يبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأوضاع في سوريا وليبيا وأوكرانيا وغيرها من المسائل المهمة.
وأضاف أن فرنسا قلقة بشأن انتهاك نظام الهدنة في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوزير الفرنسي سيبحث في موسكو المراحل القادمة من عملية تنفيذ اتفاقات مينسك.