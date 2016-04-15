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كيري يدعو روسيا لحث الأسد على الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار
الجمعة
15
نيسان
2016
|
21:13
ابرز ما في هذا الخبر
القرطاس نيوز
موجود أيضاً في:
سوريا اليوم
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري دعا روسيا لحث الرئيس السوري بشار الأسد على الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار.
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كيري يدعو روسيا لحث الأسد على الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار
15 Apr,2016
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري دعا روسيا لحث الرئيس السوري بشار الأسد على الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار.
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