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الإمارات تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية في اليمن

الجمعة 15 نيسان 2016
| 21:18
 
الإمارات تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية في اليمن
ابرز ما في هذا الخبر

لم يتضح هل يشمل الطلب الإماراتي إرسال قوات أميركية خاصة المحملة بأعباء في ظل الصراعات الدائرة في العراق وسوريا وأفغانستان.
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قال مسؤولون أميركيون إنّ الولايات المتحدة تدرس طلباً مقدّماً من دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم عسكري، يساعد في شنّ هجوم جديد ضدّ تنظيم "القاعدة" في اليمن. وقد تتيح حملة عسكرية إماراتية تدعمها واشنطن لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، فرصة للمساعدة على توجيه ضربة جديدة للتنظيم الذي دبّر في السابق مؤامرات لإسقاط طائرات أميركية، وأعلن مسؤوليته عن الهجوم على صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية العام الماضي.
واستغل تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية في اليمن ليكتسب المزيد من القوة عن أي وقت مضى، ويسيطر في الوقت الراهن على مساحات من الأراضي اليمنية. وقال المسؤولون الأميركيون إنّ الإمارات طلبت مساعدة الولايات المتحدة في عمليات إجلاء طبية وبحث وإنقاذ خلال القتال ضمن طلب أكبر بدعم جوي ومخابراتي ولوجيستي أميركي.
ولم يتضح هل يشمل الطلب الإماراتي إرسال قوات أميركية خاصة المحملة بأعباء في ظل الصراعات الدائرة في العراق وسوريا وأفغانستان.
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