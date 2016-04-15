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صندوق النقد يتوقع تعافيا محدودا في أسعار النفط لتصل الى 50 دولارا

الجمعة 15 نيسان 2016
| 21:20
 
صندوق النقد يتوقع تعافيا محدودا في أسعار النفط لتصل الى 50 دولارا
ابرز ما في هذا الخبر

النزاعات كان لها آثرها على اقتصاد البلدان المجاورة
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أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن "التنبؤات للمنطقة تصدر ضمن عدد نيسان، وتتعرض للنفط والنزاعات"، لافتا إلى أن انخفاض النفط بنسبة 70 في المئة في الأسعار أثاره سلبية على هذه الدول"، متوقعا تعافي محدود بالأسعار في الأجل المتوسط لتصل الى 50 دولارا".

وفي مؤتمر صحفي بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، شدد على أن للنزاعات آثرها على اقتصاد البلدان المجاورة، مؤكدا أن البلدان المصدرة للنفط بها زيادة في معدلات النمو، ومنها الزيادة بالنمو في إيران، لرفع العقوبات وزيادة الإنتاج مِا جعل النمو يتحسن إضافة إلى زيادة إنتاج النفط بالعراق، لكن بلدان التعاون الخليجي يتوقع أن يتواطئون النمو بها خلال العام الحالي إلى أقل من 2 في المئة.

كما أوضح، أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض الصادرات، فأرقام العام الماضي تشير إلى انخفاض الصادرات بمجموعة البلدان المصدرة للنفط بـ390 مليار دولار، مقارنة بعام 2014 ونتوقع في 2016 انخفاض جديد قي إيرادات النفط العام الحالي، يترجم في أثر على الموازنة العامة، ففي العام الماضي معظم بلدان المنطقة خفضت نفقاتها.
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