الزعبي: الجيش السوري يصعّد في حلب ما يدفعنا للتمسك بالحل السياسي

أكّد رئيس الهيئة العليا للتفاوض أسعد الزعبي أن "الجيش السوري يصعّد في حلب ما يدفعنا للتمسك بالحل السياسي للتخلص من حكم مستبد".

واعتبر أن "الزمرة الحاكمة تزرع الهلاك في سوريا بينما هيئة الانتقال السياسي سوف تقوم بإعمار سوريا وزرع الإخاء فيها".

ولفت الزعبي في مؤتمر صحافي له من جنيف الى أن "يوم الجمعة يذكّرنا بالأيام الجميلة للسوريين حين كانوا يطالبون بالحرية ونوجه تحيةَ محبة للجماهير السورية ونعاهدها بتنفيذ الحل السياسي".