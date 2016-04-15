التحالف الدولي يستهدف داعش بـ36 غارة جوية

شنت قوات التحالف الدولي 36 غارة جوية على معاقل تنظيم داعش في العراق وسوريا.



وقالت القيادة المركزية لعمليات التحالف في بيان اليوم الجمعة، "ان 30 ضربة وجهت في العراق بالقرب من هيت وكسك والموصل والقيارة والسلطان عبدالله وتلعفر"، موضحة أنّ "الغارات استهدفت وضربت وحدات تكتيكية، ومواقع للقتال، وانفاق، و18 مصفاة نفط، ووحدات لتكرير النفط، وزوارق عدة تابعة لمسلحي داعش".



وأشار البيان الى أنّ "ست غارات وجهت في سوريا بالقرب من القيارة ومارع ضربت وحدات تكتيكية ومواقع للقتال وعربات وحفارة كان يستغلها داعش".