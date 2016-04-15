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التحالف الدولي يستهدف داعش بـ36 غارة جوية
15 Apr,2016
شنت قوات التحالف الدولي 36 غارة جوية على معاقل تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقالت القيادة المركزية لعمليات التحالف في بيان اليوم الجمعة، "ان 30 ضربة وجهت في العراق بالقرب من هيت وكسك والموصل والقيارة والسلطان عبدالله وتلعفر"، موضحة أنّ "الغارات استهدفت وضربت وحدات تكتيكية، ومواقع للقتال، وانفاق، و18 مصفاة نفط، ووحدات لتكرير النفط، وزوارق عدة تابعة لمسلحي داعش".
وأشار البيان الى أنّ "ست غارات وجهت في سوريا بالقرب من القيارة ومارع ضربت وحدات تكتيكية ومواقع للقتال وعربات وحفارة كان يستغلها داعش".