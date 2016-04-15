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هولاند وعباس يبحثان بقصر الإليزيه مبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام

الجمعة 15 نيسان 2016
| 21:44
 
هولاند وعباس يبحثان بقصر الإليزيه مبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام
ابرز ما في هذا الخبر

كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد وصل باريس، بعد ظهر اليوم الجمعة، فى زيارة رسمية لفرنسا تستمر ثلاثة أيام
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إستقبل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه، نظيره الفلسطينى محمد عباس لبحث المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام والأوضاع فى فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد وصل باريس، بعد ظهر اليوم الجمعة، فى زيارة رسمية لفرنسا تستمر ثلاثة أيام، ويرافق الرئيس فى هذه الزيارة كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسى للرئيس السفير مجدى الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.
وكانت الخارجية الفرنسية قد طلبت من السلطات الإسرائيلية فى وقت سابق اليوم بدعم حل الدولتين بالأفعال وليس بالأقوال فقط واعتبرت أن اعتماد السلطات الإسرائيلية لخطط تنموية فى عدة مستوطنات بالضفة الغربية يحمل مجددا إشارة سلبية ويهدد بصورة مباشرة حل الدولتين على الأرض.
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