متخوفا من جرّ العراق الى نفق سياسي مظلم... معصوم يطالب باصلاح شامل ومدروس ودستوري

دعا رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان الى العمل على اصلاحات شاملة وفق برامج مدروسة، مشددا على ضرورة التزام برنامج اصلاحي يلغي المحاصصة، ومؤكّدا أنّ حماية الدولة هي مسؤولية الجميع.



وقال: "مسؤوليتنا جميعا كشعب وقيادات الدولة وكأحزاب وقوى سياسية وكنخب دينية وثقافية واعلامية واجتماعية دعم حركة الاصلاح بالاسناد وبالتقويم".



وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، شدد معصوم على "ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية وشاملة وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية في الدولة والابتعاد عن المحاصصات الفئوية والحزبية"، مركّزا على أهميّة "مراعاة القوانين والاحتكام الى الدستور كمرجع أعلى لادارة الدولة والحفاظ على أمن ووحدة البلاد".



معصوم الذي اعتبر أننا في أمس الحاجة الى وقوف المجتمع الدولي معنا، اعتبر أنّ "جميع الاختلافات والتباين في وجهات النظرممكنة وقابلة للنقاش والحوار"، لافتا الى أهمية "الاتفاق على ما يصون كيان البلد ويساعد على التقدم في المجالات المختلفة"، ومشددا على "تفعيل العمل الحقيقي من أجل مصالحة مجتمعية لترسيخ وحدة الشعب".



وقال معصوم: "يجب أن نمضي جميعا وعبر أجهزة الدولة ببرنامج اصلاح شامل"، داعيا الى "انهاء مبدأ المحاصصة الحزبية في ادارة جميع دوائر الدولة والهيئات المستقلة والسلك الدبلوماسي والعسكري والأمني مع حفظ توازن المكونات التي حددها الدستور".



وطالب رئيس الجمهورية "بالقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين بعدالة واستعادة الحقوق العامة"، اضافة الى "تعزيز الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة ضدّ الارهاب وتأمين الأمن والسلام والحرية في جميع مدن العراق".



معصوم لفت في كلمته أيضا الى ضرورة "ايجاد حلول مناسبة لاجتياز الأزمة المالية الخانقة وبما لا يضر شريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود"، طالب أيضا "باعتماد برنامج متكامل وبشكل سريع لتطويير البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطنين".



وفيما أكّد "حق الجميع وبضمنهم أعضاء مجلس النواب وهم يمثلون سلطة الشعب التشريعية والرقابية بالتمتع بكامل الحرية في التعبير عن الرأي"، ذكّر الرئيس بأنّ "المسؤولية الأساس للبرلمان هي حماية الديمقراطية وتعزيزها ومسؤولية البرلمانيين حماية وحدة الموقف الوطني على أسس دستورية"، مشددا على "ضرورة حفظ الحياة السياسية والممارسات الديمقراطية من دون الانجرار الى المزالق والنفق المظلم في هذه الظروف الشائكة".