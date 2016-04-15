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وزير بولندي: روسيا اخطر من "داعش"

الجمعة 15 نيسان 2016
| 23:00
 
وزير بولندي: روسيا اخطر من "داعش"
ابرز ما في هذا الخبر

قال وزير الخارجية التشيكي مارتن ستروبنيكي إن تعزيز القدرة الدفاعية الجماعية ستكون النقطة الرئيسية في برنامج القمة، مشددا على ان روسيا لا يجوز ان تكون معزولة.
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اعتبر وزير الخارجية البولندية فيتولد فاشيكوفسكي في براتيسلافا ان روسيا تمثل تهديدا كبيرا لاوروبا اكثر من تنظيم "داعش" الذي يشكل "تهديدا جديا للغاية" ولكن "ليس تهديدا وجوديا".
وأكد خلال نقاش عن مستقبل الحلف الاطلسي في المؤتمر السنوي عن الامن الذي بدأ اعماله الجمعة في العاصمة السلوفاكية النشاط الذي تقوم به روسيا هو نوع من تهديد وجودي لان هذا النشاط يمكن ان يدمر البلد.
وأشار إلى مواجهة تهديدات غير وجودية مثل الارهاب ومثل موجات الهجرة الكبيرة، موضحا ان تنظيم "داعش" هو تهديد جدي للغاية لكنه ليس تهديدا وجوديا بالنسبة لأوروبا.
وامل ان تعزز قمة الحلف الاطلسي المقررة في تموز المقبل في وارسو وجود قوات من مختلف الدول الاعضاء في الحلف في الجبهة الشرقية، لافتا إلى أنه سيكون رمزا على عزمه الدفاع عن الجبهة الشرقي، ويمكن البحث في سلمية هذا الانتشار.
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية التشيكي مارتن ستروبنيكي إن تعزيز القدرة الدفاعية الجماعية ستكون النقطة الرئيسية في برنامج القمة، مشددا على ان روسيا لا يجوز ان تكون معزولة.
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