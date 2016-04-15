المعارضة السورية تنفي امتلاكها أسلحة كيمياوية





وفي لقاء صحفي لقياديين في المعارضة المسلحة مع صحفيين في جنيف، على هامش محادثات السلام، أفاد كبير المفاوضين محمد علوش، أن "المعارضة بكل فصائلها، والجيش الحر، والفصائل الثورية، لا تملك السلاح الكيمياوي".



وأضاف، أن "ما ادُعِي في الشيخ مقصود بحلب، هي كذبة اخترعها النظام، وحليفه (بي ي د)، وشجعتها روسيا، وتحدثوا عن حالات وإصابات، وهذا كلام عار عن الصحة، نحن لا نجيز استخدام السلاح الكيمياوي، بينما النظام استخدمه 43 مرة، 14 منها كانت بغاز الكلور".

نفت المعارضة السورية المسلحة، اليوم، امتلاكها لأي نوع من السلاح الكيمياوي، معتبرةً أن استخدامه في حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب، "كذبة" اخترعها النظام، وحليفه تنظيم "ب ي د"، وشجعتها روسيا.وفي لقاء صحفي لقياديين في المعارضة المسلحة مع صحفيين في جنيف، على هامش محادثات السلام، أفاد كبير المفاوضين محمد علوش، أن "المعارضة بكل فصائلها، والجيش الحر، والفصائل الثورية، لا تملك السلاح الكيمياوي".وأضاف، أن "ما ادُعِي في الشيخ مقصود بحلب، هي كذبة اخترعها النظام، وحليفه (بي ي د)، وشجعتها روسيا، وتحدثوا عن حالات وإصابات، وهذا كلام عار عن الصحة، نحن لا نجيز استخدام السلاح الكيمياوي، بينما النظام استخدمه 43 مرة، 14 منها كانت بغاز الكلور".

