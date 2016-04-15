هزتان أرضيتان تضربان منطقة "اللسان" في البحر الميت خلال تسع ساعات

أعلن مرصد الزلازل الأردني، اليوم، أن هزتين أرضيتين ضربتا منطقة "اللسان في البحر الميت"، بفارق تسع ساعات بينهما.



وأوضح رئيس المركز محمود القريوتي، في تصريح للوكالة الأردنية الرسمية (بترا)، "أن المرصد سجل عند الساعة 07:15 من صباح اليوم الجمعة، هزة بقوة 3.9 درجات على عمق 8 كيلومترات، سبقتها هزة أخرى وقعت مساء أمس الخميس الساعة 21:35 في نفس المكان بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر".



وأضاف القريوتي "أن المرصد لم يتلق أي بلاغات حول إصابات أو أضرار نتيجة الهزة".