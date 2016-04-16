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إيرانية تتعرى في شوارع طهران

السبت 16 نيسان 2016
| 07:46
 
إيرانية تتعرى في شوارع طهران
ابرز ما في هذا الخبر

لجأت إلى "التعري"، اقتداء بتظاهرة ألمانية شاهدتها عبر مقاطع فيديو وصور، لفتيات ألمانيات تظاهرن كعضوات بمنظمة "فيمن" النسائية أمام مبنى المستشارية الألمانية "عاريات الصدور"
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فضلت الناشطة موجان محمد طاهر، التعري على طريقة "فيمن"، احتجاجا على القوانين الإيرانية، التي وصفتها بالقمعية، من خلال بثها لمقطع فيديو ظهرت خلاله عارية، في العاصمة الإيرانية طهران، احتجاجا على قرارات أصدرتها السلطات الإيرانية بشأن المرأة، بحسب موقع "إيران واير" الإيراني. 

وقالت موجان محمد طاهر، في حديثها إلى الموقع الإيراني: "إنها أطلقت حملة تضامنية أكثر نشاطا للنساء؛ احتجاجا على القوانين الصارمة التي تفرضها السلطات ضد المرأة في إيران".

وسجلت أنها لجأت إلى "التعري"، اقتداء بتظاهرة ألمانية شاهدتها عبر مقاطع فيديو وصور، لفتيات ألمانيات تظاهرن كعضوات بمنظمة "فيمن" النسائية أمام مبنى المستشارية الألمانية "عاريات الصدور".

وأضافت أنها "تواصلت مع الفتيات ومنظمة "فيمن" لإطلاق حملة في إيران"، مشيرة إلى رفضها أن يكون الهدف من إطلاق الحملة الحصول على لجوء في إحدى الدول الأوروبية.

وأوضحت: "لو كنت أريد اللجوء فلا يتطلب الأمر أن أعرض نفسي للخطر والمحاسبة في إيران بعد نشر مقطع فيديو وصور لي عارية"، معربة عن "ثقتها بالفتيات الإيرانيات لمواصلة الاحتجاجات ضد القوانين التي يفرضها النظام بحق المرأة ومنعها من ممارسة حقها".
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