مصرف الرافدين : منح القروض للقطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد الوطني

اعلن مصرف الرافدين منح القروض والتسهيلات المصرفية للقطاع الخاص والقطاعات الاخرى لتنشيط الاقتصاد الوطني .



وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان ان "المصرف كان ومايزال الداعم الاول للدولة والقطاع الخاص في رفده بكل اشكال الدعم المصرفي للنهوض بالاقتصاد الوطني والاعتماد عليه كركيزة اساسية في البلاد فضلا عن تغطية الاعتمادات الخارجية مقابل الائتمان وبضمانات سهله".



واشار البيان الى ان "هذه الخطوات اعطت للمواطنيين ثقة كبيرة بإدارة المصرف والتزامه بتعهداته التي قطعها منذ توليه ادارته".