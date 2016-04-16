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العناق مفيد صحياً

السبت 16 نيسان 2016
| 07:58
 
العناق مفيد صحياً
ابرز ما في هذا الخبر

الآثار الإيجابية للعناق تحدث فقط في حال كان الطرفين فيه يثقان ببعضهما بعضاً
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كشفت دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين، أنّ العناق يساعد على تحسين الذاكرة. بالإضافة إلى تخفيضه لضغط الدم، القلق، الخوف، الصحة النفسية، ولكنّ شرط أن يكون مرغوباً من الطرفين.

فالآثار الإيجابية للعناق تحدث فقط في حال كان الطرفين فيه يثقان ببعضهما بعضاً، وفي حال كانت المشاعر متبادلة، وفي حال كان الطرفان يرسلان إشارات إيجابية. أمّا بالنسبة للزوجين، إذا كنتما متعبان لدرجة تمنعكما من ممارسة العلاقة الحميمة، اختاروا العناق الذي يتطلّب طاقة أقلّ. عانقا بعضكما البعض بلطف وبطء، وتبادلا القبلات كما لو أنّكما في سنّ المراهقة. إنّ هذا العناق الذي لا يؤدّي بالضرورة إلى العلاقة الزوجيّة. فلكي تستيقظ الرغبة، يجب الحفاظ على العفويّة، فما يثير الرجل أو المرأة على حدّ سواء هو عنصر المفاجأة.
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