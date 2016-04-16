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ماذا في برج اليوم ؟

السبت 16 نيسان 2016
| 08:18
 
ماذا في برج اليوم ؟
ابرز ما في هذا الخبر

الابراج
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الحمل

تستعيد قدرتك على مواجهة الوقائع بمنطق وعزيمة. تكون التجارب كثيرة جداً وغنية، لذلك أترك مكاناً لجديد في حياتك. أنظر الى المستقبل بعين مجردة. يقوى حس الواجب عندك وتفي بالوعود.

الثور

يوم مناسب لتقديم الابحاث والامتحانات وللتفاوض أيضاً. تتخطى خجلك وتحقق انجازاً كبيراً، قد تفرح بعمل جماهيري، أو باتصالات تصادف خلالها الشعبية والنجومية.

الجوزاء

اطلب الضمانات قبل توقيع العقود التجارية. لا تتسرع في توظيف الاموال اذا لم تكن مقتنعاً. قد تحصل على دعم مالي. انصح لك العمل في الخفاء كذلك المحافظة على سرية علاقاتك. تبدو مستعجلاً بلوغ النتائج والاهداف في حياتك.

السرطان

كن صابراً جداً واضبط انفعالاتك وحماستك. إن هذا اليوم يحمل معاكسات وأوضاعاً عائلية ومهنية تطلب منك التروي والتعامل بإيجابية. تضطر الى الرضوخ وإلا لعب الاعتراض ضدك وولّد احتكاكات لست بحاجة اليها. انتبه لصحتك وكن ليناً وحافظ على صبرك ولا تتشبث بمواقف حتى لو كنت على حق.

الاسد

تتلاحق الحلول الحكيمة والذكية، وتجد نفسك في المكان الصحيح. وقد يحمل اليك هذا اليوم الوحي والالهام والاهداف الجيدة. تبدو مستعداً لخوض امتحان بنجاح، وربما تجد نفسك امام خيارات عدة فتتوضح امامك الرؤية. قد تتلقى خبراً يسعدك وتسجل ربحاً مادياً.

العذراء

قد لا تسير الأمور كما تشتهي، بل تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلاً يتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك وتبعثر طاقاتك. حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك. تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردد والشكوك.

الميزان

تشعر ببعض الحزن، وتستاء من تصرف أحدهم. خفف من الضغط وركّز على أعمالك، لكن حاول ان تكلف بعضهم بمهامّ لن تستطيع القيام بها وحيداً. حاذر الجدال مع المعاونين، ولا تهمل وضعك الصحي. لا تضخم المتاعب فهي أصغر مما أنت تتخيل.

العقرب

ترتبك وتطرح التساؤلات بشأن بعض الامور المالية، ما يستدعي الحيطة والحذر. لم يعد جائزاً تأجيل القرارات الحاسمة. تكون سريع الغضب ولا يعجبك العجب وتنزعج من بطء العمل ولا تتوقف عن توجيه الملاحظات القاسية إلى معاونيك، فأنت لا تحب ان يصطادك احدهم وأنت الصياد الماهر.

القوس

حضر نفسك لدورة جديدة ومغامرة خاصة على الصعيد المادي الذي تلمس تغييرات فيه. قد تطرأ مشكلة تتعلق ببطاقة ائتمان او ربما تتأخر سلع من الوصول او تصطدم ببعض التأخير والتسويف.

الجدي

يوم واعد وحافل بالأحداث الايجابية وبالارباح والانتصارات المهنية، بالإضافة الى دخول مركور برجك، فتصبح أكثر قدرة على تفهم بعض الافكار والمشاركة والتواصل مع الاخرين.

الدلو

تعيش حالة خاصة من التقلب والمزاجية. تبدو مربكاً قليلاً وتبحث عن التنوع والتغيير. فلا تتراجع امام اي مغامرة او مجازفة. قد يكون فكرك مشوشاً.

الحوت

تمتلك طاقات كبيرة، لكنّك تفتقد بعض الجرأة للإقدام على خطوات حاسمة، علماً أنها تعزز موقعك في العمل.عليك أن تتخلّى عن أنانيتك، وتمنح الشريك مجالاً أكبر للتعبير عن نفسه، وهذا يعيد تصويب الأمور بينكما
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