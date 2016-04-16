تغريدة تفشل مصالحة نصرالله للصدر والمالكي

كشف مصدر مطلع عن فشل المساعي التي بذلها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في التوفيق بين الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ورئيس الحكومة العراقية السابق وحليف إيران القوي نوري المالكي، بسبب تغريدة للأخير على موقع “تويتر”.

ونقل موقع “إرم نيوز” الإلكتروني قول مصدر مقرب من الهيئة السياسية للتحالف الشيعي في العراق، إن زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي كان غرد على موقع “”تويتر”، معتبراً أن ما يجري من اعتصام داخل البرلمان تكلل بإقالة رئيسه سليم الجبوري هو “حراك سياسي ناضج”، داعياً إلى إصلاح ما وصفها بالأخطاء في العملية السياسية، الأمر الذي أزعج مقتدى الصدر الذي اعتبر أن المالكي يحاول ركوب موجة الاعتصامات، والظهور بمظهر المنقذ والمخلص، لذلك رفض الصدر لقاء المالكي في لبنان برعاية نصرالله.

وأوضح المصدر أن المالكي الذي زار بيروت بطلب من نصرالله، فشل في لقاء الصدر الذي ظل مصراً على موقفه من رفض المحاصصة السياسية، معتبراً أن المالكي هو أساس الفساد وانهيار المؤسسات العراقية.