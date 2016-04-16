"أبو عزرائيل" وصلَ إلى حلب السبت 16 نيسان 2016 | 08:45 ابرز ما في هذا الخبر ظهر "أبو عزرائيل" مكسور اليد في الفيديو، حيث قام باللطم على صدره بيده اليسرى، وسط مجموعة من الشبان غالبيتهم يرتدون زيا موحدا، يظهر أنهم من "الحشد الشعبي" موجود أيضاً في: العراق الآن نشرت الصفحة الرسمية للقيادي في "الحشد الشعبي" أيوب فالح الربيعي "أبو عزرائيل" شريط فيديو له يظهر قيامه بـ"اللطم" داخل حسينية. وظهر "أبو عزرائيل" مكسور اليد في الفيديو، حيث قام باللطم على صدره بيده اليسرى، وسط مجموعة من الشبان غالبيتهم يرتدون زيا موحدا، يظهر أنهم من "الحشد الشعبي".

وذكرت صفحة "أبو عزرائيل" أن المنشد الذي كان يردد الأهازيج في الفيديو، هو "عباس العقابي". وفي سياق متصل، ذكرت صحيفتا "عنب بلدي"، و"كلنا شركاء" السوريتان المعارضتان، أن "أبو عزرائيل" وصل إلى سوريا، وفقا لمعلومات تحدثت بها صفحات موالية للنظام.

ونقلت الصحيفتان عن "شبكة أخبار حلب الأسد"، قولها إن "مرعب الدواعش وصل إلى حلب لحسم المعارك"، حيث وضعت الصفحة صورة "أبو عزرائيل".



