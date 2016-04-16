مسؤولة السياسة الخارجية الاوروبية تصل طهران السبت 16 نيسان 2016 | 08:59 ابرز ما في هذا الخبر وصلت موغريني على رأس وفد يضم 7 مفوضين من الاتحاد الاوروبي موجود أيضاً في: أخبار إقليمية وصلت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني الى طهران فجر السبت، في اطار زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، تلتقي خلالها كبار المسؤولين الايرانيين. ووصلت موغريني على رأس وفد يضم 7 مفوضين من الاتحاد الاوروبي ومن المقرر أن تلتقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لارييجاني وامين مجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي.