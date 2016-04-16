للتعبير عن حبك استخدمي هذه الكلمات!

يعتقد الكثيرون أنّ كلمة “أحبك” تكفي للتعبير عن حبّنا للشريك أو الزوج. لكن بعض العبارات الأخرى قد تفوق بفعاليتها هذه الكلمة للتعبير عن الحب منها :

-“أنا بحاجة لك”: إحرصي دائمًا على تذكير زوجك بأنك تحتاجينه دائمًا فذلك سيشعره بأهميته وأهمية وجوده في حياتك.

-“سأضحّي من أجلك”: التضحية هي أسمى ما قد يفعله شخص للآخر، وهذا الأمر أكبر وأهمّ من مجرّد كلمة احبك.

-“أسامحك”: ما من شيء أبلغ وأشدّ تعبيرًا عن الحب من المسامحة.

– “لا أكفّ عن التفكير بك”: أن تفكّري بشخص طيلة الوقت يعني أنّه قد شغل بالك وقلبك وأنك لم تتركي مكانًا لأي شخص آخر في حياتك.

-“إنا أحترمك “