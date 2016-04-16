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للتعبير عن حبك استخدمي هذه الكلمات!

السبت 16 نيسان 2016
| 09:21
 
للتعبير عن حبك استخدمي هذه الكلمات!
ابرز ما في هذا الخبر

“سأضحّي من أجلك”: التضحية هي أسمى ما قد يفعله شخص للآخر، وهذا الأمر أكبر وأهمّ من مجرّد كلمة احبك
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يعتقد الكثيرون أنّ كلمة “أحبك” تكفي للتعبير عن حبّنا للشريك أو الزوج. لكن بعض العبارات الأخرى قد تفوق بفعاليتها هذه الكلمة للتعبير عن الحب منها :

-“أنا بحاجة لك”: إحرصي دائمًا على تذكير زوجك بأنك تحتاجينه دائمًا فذلك سيشعره بأهميته وأهمية وجوده في حياتك.

-“سأضحّي من أجلك”: التضحية هي أسمى ما قد يفعله شخص للآخر، وهذا الأمر أكبر وأهمّ من مجرّد كلمة احبك.

-“أسامحك”:  ما من شيء أبلغ وأشدّ تعبيرًا عن الحب من المسامحة.

– “لا أكفّ عن التفكير بك”: أن تفكّري بشخص طيلة الوقت يعني أنّه قد شغل بالك وقلبك وأنك لم تتركي مكانًا لأي شخص آخر في حياتك.

-“إنا أحترمك “
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