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موافقة المصرف الجديد لـ “بريكس” على دفعة اولى من القروض

السبت 16 نيسان 2016
| 09:30
 
موافقة المصرف الجديد لـ “بريكس” على دفعة اولى من القروض
ابرز ما في هذا الخبر

المشاريع التي منحت من أجلها المجموعة الاولى من القروض تجمعها نقطة مشتركة هي الطاقة المتجددة
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اعلن بنك التنمية الجديد الذي انشأته دول بريكس عن أنه وافق على مجموعة اولى من القروض تبلغ قيمتها الاجمالية 811 مليون دولار (719  مليون يورو) لمشاريع في مجال الطاقة المتجددة في اربع من البلدان الاعضاء فيه.

وكانت دول بريكس (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب افريقيا) اطلقت في  شباط الماضي مصرف التنمية الجديد الذي يتخذ من شنغهاي مقرا له، كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة.

وقال المصرف في بيان إن المشاريع التي منحت من أجلها المجموعة الاولى من القروض تجمعها نقطة مشتركة هي الطاقة المتجددة.

وأعلن مسؤول في المصرف عن أن هذه القروض تغطي اربعة مشاريع في البرازيل والهند والصين وجنوب افريقيا.

ولعبت الصين دورا اساسيا في انشاء هذا المصرف الذي يبلغ رأسماله مئة مليار دولار ويفترض ان يسمح لبكين باعادة رسم القطاع المالي الدولي خلال مرحلة من تردي  الوضع الاقتصادي العالمي.
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