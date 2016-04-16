تعرض دوريتين أمنيتين سعوديتين لنيران مجهولة



أعلنت شرطة المنطقة الشرقية السعودية عن تعرض دورتين أمنيتين الى اطلاق نار من قبل مجهولين.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي قوله ان إحدى دوريات الأمن تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول، أثناء قيامها بمهامها، عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس، في تقاطع طريقي بلدة التوبي وبلدة الجارودية التابعة لمحافظة القطيف".



وأضاف الرقيطي، "كما تعرّضت دورية أمن أخرى في الساعة الثامنة من صباح الجمعة لإطلاق نار من مصدر مجهول، وهي تؤدي مهامها الأمنية عند أحد الجوامع ببلدة القديح".