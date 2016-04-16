العبادي يبحث مع قيادة العمليات المشتركة خطط استعادة الفلوجة والموصل

زار رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قيادة العمليات المشتركة في قواطع عمليات غرب الأنبار، وناقش مع المسؤولين العسكريين هناك خطط استعادة الفلوجة ومدينة الموصل.



وافاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بأن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اطلّع خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة على سير العمليات العسكرية في قواطع عمليات غرب الأنبار بعد الانتصارات التي حققها أطالنا".



وأضاف البيان "كما تمت مناقشة خطط تحرير الفلوجة والموصل، والاستعدادات لتحرير بقية المناطق وإلحاق الهزيمة النهائية بعصابات داعش الإرهابية".