مجلس الامن دان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

دان مجلس الامن بشدة اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، مؤكدا ان هذه التجربة الصاروخية تمثل انتهاكا لقراراته حتى ولو انها فشلت.

ودعا المجلس بيونغ يانغ الى الكف عن انتهاك قراراته التي تحظر على النظام الستاليني تطوير تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

وقال المجلس في بيان صدر بإجماع اعضائه الخمسة عشر إنه على استعداد لفرض اجراءات جديدة مهمة ضد كوريا الشمالية، مؤكدا أنه يتابع من كثب تصرفاتها.

واضاف:”على رغم ان عملية اطلاق الصاروخ البالستي الكوري الشمالي كانت فاشلة فإن هذه المحاولة تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الامن.