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أظافرك قصيرة؟ اتبعي هذه النصائح

السبت 16 نيسان 2016
| 11:07
 
أظافرك قصيرة؟ اتبعي هذه النصائح
ابرز ما في هذا الخبر

نعّمي منابت الأظافر
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بعض النساء لا يحبذن فكرة الأظافر الطويلة ويبتعدن عنها. هذا يكون إمّا لأسبابٍ واضحة مثل كثرة العمل إذ أنّ الأظافر الطويلة تحتاج الى عناية خاصّة أو بسبب وجودهن في البيت مع الأولاد.
 في ما يلي، بعض النصائح التي تظهرها مرتّبة ويمكن أن تساعدكِ قليلاً في نموّها:
- نعّمي منابت الأظافر
عموماً، جميع النساء بأظافرهنّ القصيرة لديهنّ مكان أوسع على الظفر لتطبيق المناكير. وأحد الأمور التي تمنع الظفر من النموّ وتقتله هي منابت الأظافر. احرصي على أن تنعّميها وترجعيها الى الخلف إذا كنتِ لا تنوين التخلّص منها. هناك الكثير من المنتجات في السوق التي يمكنكِ أن تنقعي بها أظافركِ لتنعيم المنابت. وإذا كنتِ تزيلينها، افعلي ذلك بانتظام. هذه الطريقة تساعدكِ في إعادة نموّ أظافركِ كما في إفساح مجال أوسع لتطبيق المناكير.
- برد الأظافر
قد تظنين أنّ الأظافر الطويلة هي فقط التي تُبرد. اعلمي أنّه حتى الأظافر القصيرة ستبدو أنيقة جداً حين تمرّرين المبرد عليها. نعّمي الأطراف ولمّعي سطح الظفر. لا تبالغي في ذلك فستصبح أظافركِ رقيقة؛ تمريرة واحدة تكفي.
- التزمي بروتين خاصّ
حتى لو كانت أظافركِ قصيرة، التزمي بروتين خاصّ للاهتمام بها سواء في المنزل أو في الصالون.
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