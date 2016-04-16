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الخارجية : تحفظنا على ادانة حزب اللله لرفضنا اتهام حركات المقاومة الوطنية بالارهاب

السبت 16 نيسان 2016
| 11:18
 
الخارجية : تحفظنا على ادانة حزب اللله لرفضنا اتهام حركات المقاومة الوطنية بالارهاب
ابرز ما في هذا الخبر

منظمة التعاون الاسلامي لا بد وأن تكون مجالاً للوحدة بين بلداننا وليس مجالاً لإثارة مثل هذه الموضوعات.
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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال  ان العراق تحفّظ وبشدة على الفقرة المتعلقة بإدانة حزب الله اللبناني بتهمة دعمه للإرهاب ، والتي تضمنها البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الاسلامي في مدينة اسطنبول التركية ، كما وتحفظت أيضاً من ضمن الدول الاعضاء على هذه الفقرة كل من إيران ولبنان والجزائر .

وأكدت جمال ان هذا التحفظ يأتي استمراراً لموقفها الثابت والراسخ برفض اتهام حركات المقاومة الوطنية بالارهاب، أو التدخل في شؤون مكوناتها السياسية،اضافة الى أن منظمة التعاون الاسلامي لا بد وأن تكون مجالاً للوحدة بين بلداننا وليس مجالاً لإثارة مثل هذه الموضوعات.

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