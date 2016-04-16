احتجاج الجزائريين على نشر فالس صورة لبوتفليقة مريضاً

اتهمت شخصيات وهيئات سياسية جزائرية رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بالإساءة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، إثر نشره لصورة جمعتهما معًا خلال زيارته الأخيرة للجزائر.

ورغم أن الصورة التقطها مصوّر وكالة الأنباء الفرنسية ونشرتها الكثير من وسائل الإعلام، وتظهر فالس وبوتفليقة في لقاء رسمي، إلّا أن ما ظهر على وجه بوتفليقة من عياء وشحوب شديدين وشرود للذهن، خلق موجة واسعة من الجدل عن صحة بوتفليقة ومدى قدرته على حكم الجزائر.

وجاءت صورة بوتفليقة لتزيد من توتر الأجواء بين الدولتين، فقد احتجت الجزائر رسميًا في الأيام الأخيرة ضد نشر جريدة “لوموند” صورة بوتفليقة في مقال عن “وثائق بنما”، ومنعت طاقمين من الحضور لتغطية زيارة فالس، ما حذا بعدة مؤسسات صحفية فرنسية إلى مقاطعة التغطية.