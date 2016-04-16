فراش "ذكي" يكشف خيانة الشريك

طورت شركة إسبانية فراشاً "ذكياً" لكشف الخيانة الزوجية في حال غياب أحد الشريكين عن المنزل.



ويشبه الفراش الذكي أي فراش آخر من الممكن أن يوضع على السرير، إلا أنه يحوي مجسّات مخفية داخله يمكنه كشف أي "تحركات مشبوهة" فوقه.

وفي حال "شعر" الفراش حركات مشبوهة في السرير من قبل أحد الزوجين، فإنه يرسل للآخر رسالة على هاتفه المحمول بوجود "خيانة من نوع ما".





واعتمدت الشركة شعار "إذا كان شريكك غير وفي فإن الفراش سيكون كذلك" لتسويق منتجها الجديد.



وتبلغ تكلفة الفراش المزدوج حوالي 1700 دولار، بحسب ما أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية.