موغيريني من طهران : التعاون مع ايران مستمر

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني التعاون المستمر مع ايران مشيرة الى ان ايران أبدت تعاونها في مجالات مختلفة وحتى في الحوار السياسي بما يتعلق بالقضايا الدولية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في العاصمة الايرانية طهران، تعهدت بتنفيذ كل الالتزامات كما فعلت ايران ولفتت الى انها ستتابع ازالة العقبات والتحديات من أمام تنفيذ الإتفاق النووي واصفة الحوار اليوم بالبناء . واعلنت دعم إنضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الإقتصادية والسياحية العالمية.

وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف امل من جهته في ازالة العقبات المتبقية امام تنفيذ الاتفاق النووي.

واشار الى انه سيتم توقيع 4 اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي خلال زيارة موغريني لطهران، معلنا البدء مرحلة جديدة في العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي.