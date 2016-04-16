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الجبوري : على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية العليا

السبت 16 نيسان 2016
| 12:56
 
الجبوري : على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية العليا
ابرز ما في هذا الخبر

كنا ولازلنا نؤمن ان العراق اثمن من كل التفاصيل الشخصية والحزبية والطائفية والقومية فهو الخيمة التي تجمعنا وتوحدنا
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توجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى الشعب العراقي بالقول :

لقد ضحيتم وقدمتم الالاف من الشهداء ثمنا لاستقرار العراق وأمنه وسيادته،ولازالت قواتنا البطلة تواجه عدوها داعش على جبهات القتال وتحقق انتصارات نوعية عظيمة، اضافة الى مواجهتنا العصيبة للظروف الاقتصادية الصعبة والتي تحتاج الى تضامن وتكاتف،وكنا ولازلنا نؤمن ان العراق اثمن من كل التفاصيل الشخصية والحزبية والطائفية والقومية فهو الخيمة التي تجمعنا وتوحدنا .

ايها المعتصمون والمتظاهرون من ابناء الشعب العراقي العظيم: لقد مضينا معا لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على انجازه،ولن نسمح لاعداء العراق باختطاف هذا الاجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله كما اؤكد على احترامي الكبير لاراء اخواني في مجلس النواب الذين لهم رأي محل احترام وتقدير،  وبناءا على هذه القيمة العظيمة فقد رأيت ان أؤجل جلسات المجلس بشكل رسمي وأدعو كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية،الذي هو مستقبل العراق الى إدامة الحوار خلال الايام القادمة والتوصل الى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق،وحينها سوف لن يكون هناك منهج نشاز يتحدث عن برلمانين او جهتين او خندقين ، بل هو البرلمان العراقي الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد، والذي لا نرغب بانعقاده الا اذا كنّا معا على كلمة سواء، والذي ينتظر منه الشعب العراقي ان يقدم الحلول لا المشاكل ليعود هذا المجلس فاعلا كما كان في السنتين الماضيتين من عمر هذه الدورة، متمنيا على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية العليا .
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